Bombenentschärfung in Duisburg Erneut Evakuierungsprobleme in Duissern

Auch diesmal habe es gegen 20 Uhr noch Hinweise auf Personen in der Evakuierungszone gegeben. Laut Angaben der Stadt soll es sich nicht um die selben Verweigerer wie beim letzten Vorfall gehandelt haben. Teilweise habe es Missverständnisse von Söhnen und Töchtern gegeben, die etwa ihre Mutter noch in der Zone vermuteten. Dem musste natürlich nachgegangen werden. Es habe aber auch einen Fall gegeben, bei dem eine Person die Lichter in der Wohnung ausgemacht und sich dann geweigert haben soll, diese zu verlassen. Die Personalien der Personen wurden aufgenommen, Konsequenzen wird es auch geben, so Werning.