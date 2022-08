RP-Serie Anfangsjahre der Universität in Duisburg : Keine Betonklötze, sondern Keksdosen

INFO

Der Anfang Im August 1972, vor genau 50 Jahren, wurden die Gesamthochschulen in Duisburg, Essen, Paderborn, Siegen und Wuppertal gegründet. In Duisburg wird dieses Jubiläum nur von der Fakultät für Ingenieurwissenschaften und dem Bereich Geschichte gefeiert. Die Uni selbst sieht die Fusion zur Universität Duisburg-Essen (UDE) 2003 als ihr Gründungsjahr an.

Die Serie In einer kleinen Reihe wollen wir an die Anfangsjahre des universitären Lebens in Duisburg erinnern. Ein Professor der ersten Stunden erinnert sich.



Der Autor Prof. Dr. em. Hermann Strasser ist Professur für Soziologie mit den Schwerpunkten Soziologische Theorie, Sozialstrukturanalyse und Kultursoziologie gewesen. Der heute 80-Jährige war von 1978 bis 2007 Inhaber diese Lehrstuhls in Duisburg, hat aber auch die Anfangsjahre hautnah miterlebt.