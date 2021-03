Wie das Güterbahnhofsgelände künftig aussehen soll : Duisburger Dünen machen das Rennen

Eine Parklandschaft, aber auch großstädtisches Ambiente: Die Dünenlandschaft soll von einem topographischen Auf und Ab gekennzeichnet sein. Foto: Gebag/Screenshot

Duisburg Nachdem sich eine deutliche Mehrheit bei der Online-Bürgerbeteiligung beim Wettbewerb für das Gelände Am Alten Güterbahnhof für das Modell der „Duisburger Dünen“ ausgesprochen hat, kam die Jury nun zum selben Ergebnis.

Reichlich Lob gab es am Donnerstag für den siegreichen Entwurf des Städtebauwettbewerbs für das Güterbahnhofsgelände. Der Architekt Prof. Christoph Kohl und der Landschaftsplaner Harald Fugmann stellten den Entwurf für die „Duisburger Dünen“, der sich gegen 16 andere Teams am Ende durchgesetzt hatte, im Rahmen einer Online-Pressekonferenz vor. Gebag-Chef Bernd Wortmeyer zeigte sich erfreut darüber, dass die Fachleute nicht an den Wünschen der Bürger vorbei entschieden hätten, Oberbürgermeister Sören Link sprach im Kontext von 6-Seen-Wedau und Rheinort sogar von einer „Jahrhundertchance“ für Duisburg.

Ein Wasserbecken mit einer einer Eisenbahnbrücke nachempfundenen Querung ist im nördlichen Teil angesiedelt. Foto: Gebag

Der Entwurf soll im Norden durch einige „gewagte Hochpunkte“ den baulichen Anschluss an den Hauptbahnhof und die Innenstadt bilden. Es sollen aber keine „Skyscraper“ (Wolkenkratzer) entstehen, so Kohl. Die Planer möchten entlang der A 59 eine Lärmschutzwand errichten, an die sich eine begrünte Dünenlandschaft, zum Beispiel mit Dünengras und Kiefern anschließt, die dann in eine grüne Parklandschaft übergeht. Dabei spielt ein Auf und Ab in der Topografie eine entscheidende Rolle. Erst dann schließt sich in bis zu 160 Metern Entfernung von der Autobahn, die Wohnbebauung an. Entlang der Bahngleise im östlichen Bereich soll eine robuste, etwa sechsstöckige Bebauung, zum Beispiel für Gebäude mit Dienstleistung, Co-Working oder Büros, für entsprechenden Lärmschutz sorgen. Die Wohngebäude erhalten Tief- und Quartiersgaragen und sind direkt erreichbar – ansonsten soll da Quartier weitgehend autofrei gestaltet werden. Eine Anbindung durch eine Buslinie ist ebenfalls gegeben, eine große Rolle spielen aber die Radwege, unter anderem mit Anschluss an den Radschnellweg RS1.

INFO 2025 könnten erste Gebäude fertig sein Wohnungen Auf dem Gelände könnten rund 1000 Wohnungen mit einer Bruttogeschossfläche von insgesamt rund 400.000 Quadratmetern entstehen. Arbeitsplätze Gebäude mit Büros und Dienstleistungsflächen sollen sich auf etwa 250.000 bis 300.000 Quadratmetern erstrecken. Martin Linne rechnet insgesamt mit etwa 8000 bis 10.000 Arbeitsplätzen. Parklandschaft Der Park zwischen den Dünen und der Bebauung ist etwa elf Hektar groß – das entspricht insgesamt mehr als 15 Fußballfeldern. Zeitfenster Ein Aufstellungsbeschluss könnte noch in diesem Jahr gefasst werden. Gebag-Chef Bernd Wortmeyer geht von einem rechtskräftigen Bebauungsplan Ende 2023/Anfang 2024 aus. Dann beginnt die weitere Erschließung und die Vermarktung an Investoren. Baubeginn Mit ersten Hochbauarbeiten kann voraussichtlich Ende 2024 begonnen werden, so dass vielleicht schon 2025 die ersten Gebäude genutzt beziehungsweise bewohnt werden können. Neues Rathaus Ob auf dem Gelände auch ein neues städtisches Verwaltungsgebäude entsteht, ist derzeit völlig offen. Hierzu gebe es citynah auch weitere in Frage kommende Flächen, so Martin Linne.

Die bisher im Entwurf dargestellten Gebäudeformen seien reine „Platzhalter“, so die Planer – wie die Gebäude hinterher tatsächlich aussehen, ist Gegenstand weiterer Wettbewerbe und Verfahren und wird von den Investoren gestaltet. „Es ist nicht geplant, dass Gelände an einen Investor zu verkaufen, vielmehr wollen wir viele interessierte Investoren anlocken“, erklärte Gebag-Chef Bernd Wortmeyer. Planungsdezernent Martin Linne ergänzte, dass der Plan „Standards setze“, die später „präzisiert, aber nicht in Frage gestellt“ werden sollten. Auch bei der zeitlichen Abfolge geplanter Baumaßnahmen werde sich die Stadt bei den Investoren vertraglich absichern, um „Flächenbevorratung und Bodenspekulation“ zu verhindern. Bei der Planung spielte auch die künftige Gestaltung der Loveparade-Gedenkstätte eine wichtige Rolle. Die Planer wollten dies angemessen würdigen, ohne zu überhöhen. So soll die Rampe in ihrer ursprünglichen Breite wieder hergestellt werden und das Thema „vom Dunklen ins Helle“ angemessen umgesetzt werden.

Das Modell zeigt die Dünenlandschaft im westlichen Teil zur Autobahn 59 hin und die Bebauung im nördlichen Teil und entlang der Bahngleise. Foto: gebag