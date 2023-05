Polizei Duisburg gibt Tipps So schützen Sie sich vor den miesen Maschen der Telefonbetrügern

„Alle 11 Minuten verliebt sich ein Dieb in ihr Portemonnaie“ – mit diesem Hinweisschild der Polizei wurden die Besucher des 10. Sicherheitstags für Senioren am Dienstag am Eingang der Kulturkirche Liebfrauen empfangen. Dazu gehörte aber auch noch der Nachsatz „Sei schlauer als der Klauer“.