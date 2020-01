Englischsprachiges Uni-Theater : „Big Love“ aus der Antike für heute

Schlüsselszene aus „Big Love“: Die von ihren Bräutigamen geflohenen Frauen schließen sich zu einem tödlichen Pakt zusammen. Foto: DUET

Duisburg Das englischsprachige Uni-Theater „DUET“ führt ein brisant-bizarres Stück des in den USA populären Autors Charles L. Mee auf. Dabei wird ein Motiv des antiken Autors Aeschylus in die Gegenwart transportiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Klucken

Das englischsprachige Uni-Theater „DUET“, das seit 1981 Jahr für Jahr immer wieder durch interessante Stücke und Inszenierungen im Duisburger Kulturjahreskalender auffällt, hat sich diesmal ein besonders bizarr-brisantes Stück ausgewählt. Ulrike Wright, die zusammen mit Nicole Winkler wieder Regie führt, hat es der RP vorgestellt. Das Stück heißt „Big Love“. Geschrieben hat es der jetzt 81-jährige amerikanische Autor Charles L. Mee, den man hierzulande kaum kennt, der in den USA und auch im englischsprachigen Raum aber sehr bekannt ist. Das kommt nicht zuletzt daher, weil Mee alle seine Texte zur freien Verfügung ins Internet setzt. Er hält das für demokratisch. Die Folge ist, dass es keinen Verlag gibt, der seine Stücke publiziert. Geld verdient Mee lediglich mit seinen Stücken, wenn sie aufgeführt werden. So muss das Uni-Theater beispielsweise für seine Aufführung von „Big Love“ 400 Dollar an Mee überweisen.

Ulrike Wright hat „Big Love“ bei einem Besuch in Dublin kennengelernt. „Das Stück hat mich nicht mehr losgelassen“, sagt sie. In eine Schublade könne man „Big Love“ kaum stecken. Am ehesten trifft wohl die Bezeichnung Tragikomödie zu, da es viel zu lachen gibt. Es gebe aber Passagen, bei denen einem das Lachen im Hals steckenbleibe. Zum Teil wirke das Stück auch wie eine Persiflage des Entsetzlichen.

Info Darsteller aus sieben verschiedenen Ländern International Das Theater „DUET“ (Duisburg University English Thespians) besteht aus 22 aktiven Mitgliedern. Bis auf einige freie Mitarbeiter und Ehemalige sind es Studenten unterschiedlicher Fächer aus Deutschland, Indien, Russland, Finnland, Kanada, Syrien und Iran. Aufführungen „Big Love“ wird in der Aula im Gebäude SG der Uni, Geibelstraße 41, in 47057 Duisburg-Neudorf am 29., 30. und 31. Januar, jeweils um 19.30 Uhr aufgeführt; am Samstag, 1. Februar, bereits um 17 Uhr. Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt drei Euro. Internet www.uni-due.de/duet

Darum geht’s: 50 griechische Schwestern ergreifen einen Tag vor ihrer geplanten Massenverheiratung die Flucht vor ihren Bräutigamen. Die Bräutegame sind übrigens allesamt Vetter der Schwestern, die zwangsverheiratet werden sollen. Die Schwestern fliehen nach Italien, wo sie bei einem reichen Villenbesitzer Asyl erbitten. Der zeigt sich keineswegs großzügig, erst recht nicht, als die 50 Bräutegame auftauchen, die zwischenzeitlich Amerikaner, gar amerikanische Soldaten geworden sind und auf den Villenbesitzer immer stärkeren Druck ausüben. Die 50 Schwestern wollen sich aber nicht in ihr Schicksal ergeben: Sie schließen einen tödlichen Pakt...

Den Stoff entlehnte Charles L. Mee der antiken Tragödie „Die Schutzflehenden“ von Aischylos. Die Bezüge zu heute liegen auf der Hand. Man denke nur an die Themen Frauenrecht, Flüchtlinge, Liebe, Hass, Gewalt und Rache. In Mees Stück gibt es auch eine Passage, in der ein Soldat die Ausübung von Gewalt rechtfertigt. Und der reiche Villenbesitzer bringt das „Boot-ist-voll“-Argument. Den Aischylos-Stoff hat übrigens Elfriede Jelinek als Grundlage für ihr Werk „Die Schutzbefohlenen“ verwendet. Es geht bei Jelinek konkret um die menschenunwürdige Unterbringung von Flüchtlingen in Österreich. Ulrike Wright glaubt aber nicht, dass Charles L. Mee das Jelinek-Werk kennt.

Für die DUET-Theatergruppe waren die Proben auch eine emotionale Herausforderung. So ist der Darsteller, der sich weigert, den geflüchteten Frauen Asyl zu gewähren, selber ein Flüchtling aus Nahost. Natürlich stehen keine 50 Frauen und Männer auf der Bühne. Wie es der Autor auch vorschreibt, kommt man mit 15 Bühnendarstellern aus. Von denen spielen fünf die Bräute, fünf die Bräutigame. In der Inszenierung wird mit Musik gearbeitet; einige Szenen verlangen eine spezielle Choreografie. „Big Love“ scheint das Zeug zu haben, eine der interessantesten Aufführungen in der langen Geschichte des englisch-sprachigen Uni-Theaters zu werden.

Nur widerwillig fügt sich eine Frau dem „Hochzeitstanz“ mit einem Ungeliebten. Fotos: DUET. Foto: DUET