Landgericht Duisburg Emrah S. zu sechs Jahren Haft verurteilt

Emrah S. hat bereits am zweiten Prozesstag gestanden, seine Mutter mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. In seiner Erklärung, die von seinem Verteidiger vorgetragen wurde, sprach er aber auch von Erniedrigungen und Beleidigungen, die er durch seine Mutter erfahren habe. S. erkrankte 2017 an Blutkrebs, später versagte die Leber. Bis heute leidet der 29-Jährige an seiner Krankheit. Seine Mutter wünschte ihm regelmäßig den Tod, bedrohte ihn mit einem Messer und kochendem Teewasser und beleidigte ihn wegen seiner Haut und Augen, die sich aufgrund der Lebererkrankung verfärbten. Auseinandersetzungen und Streit hat es oft gegeben. Auch am Morgen des Tattages.