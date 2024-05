Liebenswertes Monster im Puppentheater „Der Grüffelo“ kommt nach Rumeln-Kaldenhausen

Duisburg · Der Familienbetrieb rund um „Emmijo’s Jumping Puppenkiste“ führt das beliebte Stück in Duisburg auf. Über eine Woche gastiert das Theater in der Stadt. Was die kleinen und großen Besucher erwartet.

17.05.2024 , 14:20 Uhr

Das Puppentheater von außen. Foto: Emmijo’s Jumping Puppenkiste

Von Ida von Dreden