Ergebnis der Elternbefragung Waldschule in Baerl bleibt evangelisch

Zuvor war bereits die Rede davon, dass es Eintritte in die Evangelische Kirche gegeben haben soll, nur damit Kinder aus Baerl auch in die Baerler Grundschule gehen können. Andererseits müssten im Zweifelsfall nichtevangelische Kinder in weiter entfernte Stadtteile zur Grundschule gebracht werden, während evangelische Kinder aus anderen Teilen Duisburgs in Baerl die Schule besuchen könnten.