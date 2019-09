Schulgebäude in Duisburg sind meist nicht mehr zeitgemäß : Bündnis fordert mehr Schulneubauten

Die meisten Schulgebäude in Duisburg wurden zu einer Zeit errichtet, als es vorwiegend Frontalunterricht gab. Foto: dpa/Daniel Karmann

Die Zahl der Schüler wird in den nächsten Jahren in Duisburg deutlich steigen. Eltern und Lehrer in Duisburg fordern daher den Neubau von bis zu 20 Grundschulen und bis zu zehn Schulen im Sekundarbereich I.

Die Geburtenzahlen in Duisburg sind in den vergangenen Jahren rapide angestiegen. Danach wurden 2012 in unserer Stadt 4052 Kinder geboren, 2017 waren es schon 5021. Das sind fast 1000 Kinder mehr in fünf Jahren – eine Steigerung um rund 25 Prozent. Diese Kinder werden nun nach und nach schulpflichtig – und wachsen in einer Bildungslandschaft, die jahrelang auf Schrumpfung eingestellt war. Dabei handelt es sich bei dieser Steigerung lediglich um Geburtenzahlen – neu hinzugekommene Flüchtlingskinder sind da noch nicht einmal inbegriffen.

Ilka Heipke als Elternvertreterin, die Gewerkschafterin Tanja Junkers (GEW) und Ernst Wardemann, Sprecher der Schulleitungen an Duisburger Schulen, sind sauer und frustriert. Vor der nächsten Sitzung des Schulausschusses am 16. September warben sie am Mittwoch noch einmal eindringlich um Schulneubauten. Da in der Vergangenheit stets mit einem Schülerrückgang gerechnet wurde, hat die Stadt bereits einige Schulen geschlossen. Das Duisburger Bündnis „Gut Schulen neu bauen!“ will, dass nun gegengesteuert wird. Seit mindestens drei Jahren sei absehbar, dass der Trend gegenläufig ist und die Schülerzahlen wieder steigen. „Aktuell reagiert die Stadt Duisburg mit immer größeren Klassen in stark veralteten Gebäuden, der Aufstellung von Containern an Schulen, der Gründung von Dependancen durch Wiederinbetriebnahme stillgelegter Schulgebäude, der Doppelnutzung von Räumen für Unterricht und Betreuung sowie der Erhöhung der Zügigkeit mit bis zu fünfzügiger Grundschule und siebenzügiger Gesamtschule“, moniert das Bündnis. Die Kritik: „All diese Maßnahmen sind pädagogisch fragwürdig. Sei sind im wahrsten Sinne des Wortes eine billige Lösung.“ Zukunftsfähige Schulen seien kleine Schulen (Grundschulen mit maximal drei Eingangsklassen, weiterführende Schulen mit sechs). „Es werden Container versprochen, die dann doch nicht kommen. Oder sie haben nicht einmal einen Wasseranschluss. Zudem sind sie im Winter zu kalt und im Sommer eine Sauna“, so Wardemann. Auch der Bustansfer von einem Standort der Schule zum nächsten sei für die Schüler belastend. Besonders gravierend sei die Situation im Duisburger Norden. Dort müsse sofort mit dem Bau einer Grundschule begonnen werden, und auch der Bau einer neuen Gesamtschule in Neumühl, die 2022 oder 2023 fertig werden könnte, sei zu wenig.

INFO Das Bündnis „Gute Schulen neu bauen!“ Träger Getragen wird das Bündnis „Gute Schulen neue bauen!“ von der Elternschaft Duisburger Schulen (EDUS), der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Schulleitungen der Duisburger Schulen. Unterstützer Unterstützt wird da Bündnis vom Arbeitskreis Schule und Stadtteil e.V. (AKSUS), dem Bürgerverein Mündelheim, dem Paritätischen Duisburg, den Linken, dem Forum für Interkulturelle Information & Bildung, den Grünen, dem Meidericher Bürgerverein, res novae e.V. sowie dem Verband Bildung und Erziehung (VBE) Duisburg.

Besonders ärgerlich finden die Bündnisvertreter, dass die Stadt Neubauten ansonsten nicht in Erwägung zieht. In einer Vorlage zur Schulentwicklungsplanung heißt es: „Der Schulträger reagiert auf steigende Schülerzahlen mit Schulraumerweiterungsmaßnahmen. Dadurch gelingt es, genügend Schulraum entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zur Verfügung zu stellen.“ „Der vorhandene Schulraum ist mal für den früher üblichen Frontalunterricht gebaut worden“, sagt Tanja Junkers. Er nehme keine Rücksicht auf die Arbeit in Kleingruppen oder besondere Anforderungen des inklusiven Unterrichts, ergänzt Ilka Heipke.