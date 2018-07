Duisburg: Eltern lassen Baby in praller Sonne zurück und gehen baden

Vorfall an Duisburger Badesee : Eltern setzen Kleinkind praller Sonne aus und gehen baden

Duisburg Ein junges Elternpaar hat seinen Nachwuchs in Duisburg praller Sonne und Gluthitze ausgesetzt und ist in einem Badesee schwimmen gegangen. Der Vorfall passierte laut Polizei bereits am Donnerstag, dem bisher heißesten Tag des Sommers.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dem Polizeibericht zufolge machten Zeugen die 19 Jahre alte Mutter und den 18 Jahre alten Vater darauf aufmerksam, dass der 13 Monate alte Junge mit hochrotem Kopf in seinem Wagen liege und schreie. Die beiden verschwanden daraufhin mit dem Sohn zu einer Bushaltestelle. Dort hätten sie den Kinderwagen mitsamt Kind in ein Gebüsch geschoben und gemeinsam den Bus nehmen wollen, schilderte ein Polizeisprecher.

Wiederum wussten Zeugen das zu verhindern und riefen die Polizei. Auch das Jugendamt wurde alarmiert, das den Jungen in Obhut nahm. Gegen die Eltern läuft eine Strafanzeige wegen Verletzung der Fürsorgepflicht.



Erkelenz : Praller Veranstaltungskalender

zurück

weiter

Zuerst hatte die "Bild-Zeitung" berichtet.

(dpa/heif)