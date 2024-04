Kult-Laden in der Duisburger City „Der unwiderstehliche Geschmack des Buchhandels“

Frau Evertz, ich weiß, dass die Buchhandlung Scheuermann seit über 100 Jahren besteht. Außerdem weiß ich, dass es Scheuermann am Sonnenwall 45 erst seit zehn Jahren gibt. Ich weiß aber auch, dass Sie dieser Tage nicht 20 Jahre alt werden. Was also haben Jubiläum und die Zahl 20 gemeinsam?