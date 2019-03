Nachhaltigkeit ist Trumpf : Duisburger Eiscafé verzichtet ab sofort auf Plastik

Diese Menge Eisbecher geht an einem durchschnittlichen Tag locker über die Theke. Inhaber Mauro Ganz setzt seit dieser Saison auf Schälchen und Löffel, die biologisch abbaubar sind. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services/Fabian Strauch

Großenbaum Becher, Löffel, und Strohhalme im Eiscafé Kaesemann sind ab sofort aus Biomaterial. Damit dürfte es die erste nachhaltige Eisdiele Duisburgs sein.

Ist das Eiscafé Kaesemann Duisburgs erstes nachhaltige Eisdiele? Inhaber Mauro Ganz vermutet, es könnte so sein. Fakt ist: Seit es draußen nicht mehr ganz so eisig ist und mit den Temperaturen die Lust auf kalten Naschkram steigt, heißt es am Walderbenweg: Eis rein, Plastik raus.

Becher, Strohhalme, Löffel: 100 Kilogramm Plastik, schätzt Ganz, kann er mit seiner Umstellung auf recyclebare Materialien sparen. Pro Jahr. In 100 Plastikbechern serviert er täglich Eis zum Mitnehmen, dazu kommen ungezählte Löffelchen und Strohhalme. Und das bei einer Saison, die vom 1. Februar bis Mitte November dauert, an sieben Tagen die Woche. Da kommt er schnell auf fast 30.000 -Plastik-Eisbecher. Aber nicht mehr ab dieser Saison. Es ist eine Umstellung, die schlecht fürs Geschäft ist, aber gut für die Umwelt. Und darum geht es Mauro Ganz. „Ich habe Kinder, ich möchte etwas gegen die Umweltverschmutzung tun“, erklärt er. „Was wir wegwerfen, landet im Meer.“ Und das tut ihm in der Seele weh. „Die armen Fische, die armen Schildkröten!“

Info

Das gute Gewissen ist es ihm wert, dass „das Biomaterial doppelt so viel kostet wie das andere“. Auch deshalb hat er den Preis für eine Kugel Eis in dieser Saison erhöht, von einem Euro auf 1,10 Euro. Zehn Cent, für die auf Mauro Ganz’ Eiskreationen nun nicht mehr buntes Umweltgift thront, sondern farblich gedämpfter Bioabfall. Becher und Löffel müssen nicht mehr in die Gelbe Tonne, sie können auf dem Kompost entsorgt werden oder im Biomüll. Auch wenn es ihnen abgesehen von der dezenteren Farbgebung nicht anzusehen ist: Was aussieht wie Plastik, ist aus Maisstärke und Zuckerrohr gemacht. 10 Cent mehr für 100 Prozent mehr Umweltschutz. Anders als Plastik, das sich nach Jahrhunderten höchstens zu Mikroplastik aufgerieben hat, aber nicht verrottet ist, entsorgt sich der natürliche Kunststoff ganz von selbst – und das innerhalb von drei Monaten.

Die Kunden haben die neue Nachhaltigkeit im Eiscafé Kaesemann noch nicht bemerkt. „Die Leute haben kein Interesse am Verpackungsmaterial. Hauptsache, sie haben ihr Eis“, sagt Ganz. Sie will er auch ein bisschen erziehen. Zum Beispiel, indem er anregt, ab sofort das Eis zum Mitnehmen gerne auch ins mitgebrachte Schälchen füllen zu lassen. Denn noch besser als Müll als grüner Müll ist gar kein Müll.