Vorfall in Duisburg : Einziger Verdächtiger im Fall eines getöteten Mannes freigesprochen

Vorfall in Duisburg

Duisburg Der gewaltsame Tod eines 47-jährigen Duisburgers kann nicht aufgeklärt werden. Es ging womöglich um eine ungeklärte Vaterschaft. Der Tote spielte in einer Reality-Serie mit.

Mit einem Freispruch ist am Montag in Duisburg der Prozess um den gewaltsamen Tod eines 47-jährigen Mannes zu Ende gegangen. Die Richter hatten nicht feststellen können, dass der Angeklagte sich zur Tatzeit überhaupt in der Wohnung des Opfers befunden hatte. Der 38-jährige Angeklagte hatte den Vorwurf bestritten.