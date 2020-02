Trotz Kritik an Wettbüros und Shishabars : Einzelhandel sieht Duisburger City auf dem richtigen Weg

Duisburg Der Einzelhandel in Duisburg ist im Vergleich zu vergleichbaren Städten „verbesserungsfähig“. Die Anzahl der Geschäfte und die Handelsflächen sind zurückgegangen. Es gibt Kritik an zu vielen Wettbüros und Shishabars.

„Die Duisburger Innenstadt entwickelt sich“, so Wilhelm Bommann, Hauptgeschäftsführer des in Moers ansässigen Einzelhandelsverband Niederrhein, der auch für unsere Stadt zuständig ist. Die Zahl der Einzelhandelsbetriebe ist im Zeitraum von 2008 bis 2017 um 27 Prozent zurückgegangen, bei den Verkaufsflächen gab es einen Rückgang um zehn Prozent. Dies sei aber kein Duisburger Phänomen, sondern in vielen Städten und Gemeinden so. Die Entwicklungen an der Düsseldorfer Straße mit den nicht mehr genutzten Gebäuden der ehemaligen Zentralbibliothek und der früheren Hauptstelle der Volksbank Rhein-Ruhr hätten jetzt ebenso „freie Fahrt“ wie die südliche Altstadt. An der Düsseldorfer Straße will Fokus Development bekanntlich ein Geschäfts- und Bürogebäude errichten. Mit einem großen Edeka-Markt steht ein Ankermieter bereits fest. Viele Entwicklungen in der City, aber auch in den Stadtteilen, ließen eine verbesserte Standortqualität erwarten. „Ein langer, aber lohnenswerter Weg“, so Bommann. Auch auf den ersten Blick nicht handelsrelevant wirkende Projekte wie 6-Seen-Wedau, Mercator One oder das Mercatorviertel rundeten das Gesamtpaket Stadtentwicklung ab und würden daher ausdrücklich begrüßt.