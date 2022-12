Weihnachtsgeschäft in Duisburg Warum die Frequenz gut und der Umsatz noch steigerungsfähig ist

Bisher sei das Weihnachtsgeschäft durchwachsen verlaufen. „Die Menschen achten mehr auf den Preis“, hat man beim Handelsverband festgestellt. Zumindest in den Bereichen Elektronik und Mode habe es bislang aber wenig Grund zur Klage gegeben. „Ansonsten gilt: Die Frequenz war bisher gut, aber beim Umsatz ist noch Luft nach oben“, so Doris Lewitzky. Was nichts anderes heißt, als dass die Kunden schon in die Innenstadt strömen, dann aber am Ende doch nicht so konsumfreudig sind, wie es sich die Händler erhoffen.