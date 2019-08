Gästebuch der Salvatorkirche : Worte, die zu Herzen gehen

Duisburg Einige Besucher der Salvatorkirche schreiben ins Gästebuch der Stadtkirche. Da finden sich bemerkenswerte Einträge.

(RP) Die Salvatorkirche im Kern von Duisburg hat fast täglich eine offene Türe für Besucher. Die kommen zu Gottesdiensten, zu Konzerten und Führungen oder einfach zwischendurch, um die besondere Atmosphäre zu genießen. In Zeiten großer Hitze, wie sie immer öfter vorzukommen scheinen, ist ein kühles Stündchen im dicken, spätgotischen Gemäuer der alten Stadtkirche geradezu ein Geheimtipp. Wer dabei seine Nase in das mehrere Jahre zurückreichende Gästebuch steckt, der entdeckt beim Schmökern viel Interessantes. Manche Besucher sind prominent, andere sind anonym, einige schreiben über Gott, andere über die Welt. Sie schreiben auf Deutsch, Spanisch, Polnisch, Arabisch und Hebräisch. Viele teilen mit, woher sie kommen, andere fragen sich ernsthaft, wohin sie gehen.

Eine fröhliche Radfahrgruppe vom Niederrhein dankt im Sommer für die „herrliche Rast in der schönen Kirche“. Pilger auf dem Jakobsweg schauen „auf der Suche nach einem Stempel“ für ihren Pilgerpass vorbei. Bei „Stille und Kerzenschein“ verbringt mancher im grauen Herbst eine „wunderbare Zeit“. Die Sternsinger der katholischen Gemeinde St. Petrus Canisius in Wanheimerort schauen im Januar vorbei, ob sie unter dem hoch oben leuchtenden Herrnhuter Stern von Caspar, Melchior und Baltasar gesungen haben, steht nicht dabei.

„Hilf mir, das alles durchzustehen“, bittet jemand „den lieben Gott“, ohne „das alles“ näher zu bezeichnen. Ein anderer zitiert geläufig und in Schönschrift einige brutale Stellen aus dem Koran, verschweigt aber, dass es in der Bibel ganz ähnliche Passagen gibt.