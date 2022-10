Infoabend, Einsteintag, Anmeldung : „Begehbares Schulprogramm“ am Albert-Einstein-Gymnasium

„Begehbares Schulprogramm“ am Albert-Einstein-Gymnasium

Graffito am Gymnasium. Foto: AEG

RUMELN-KALDENHAUSEN „Das begehbare Schulprogramm“ lautet das Motto, unter dem das Albert-Einstein-Gymnasium in Rumeln-Kaldenhausen alle interessierten Viertklässler und ihre Eltern einlädt, das Einstein näher kennen zu lernen – und das gleich an mehreren Terminen.

So gibt es einen Informationsabend für die Eltern sowie die Gelegenheit für Eltern und Kinder, am Tag der offenen Tür Ende November Einsteinluft zu schnuppern.

Der Informationsabend für Eltern findet am Montag, 21. November, um 19 Uhr in der Aula, Schulallee 11, statt. Dort werden nicht nur die Leitideen vorgestellt, die das Einstein prägen, sondern es wird auch über die vielfältigen Angebote und Möglichkeiten im unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Bereich informiert.

Am Samstag, 26. November, gibt es am Einsteintag von 10 bis 13 Uhr für die Viertklässler und ihre Eltern die Möglichkeit, das Albert-Einstein-Gymnasium nach einem kurzen Begrüßungsprogramm in der Aula zu erkunden.