Duisburger Geschichte und Geschichten : Die Seilerbahn an der Stadtmauer

Die Seilerbahn an der Stadtmauer

Duisburg Seiler ist ein uralter Handwerksberuf. Auf dem Corputius-Plan von 1566 ist Jan Seildreher verewigt.

Auf dem Corputiusplan von 1566 ist zwischen dem Kuhtor und dem Schäferturm an der Ecke Gutenbergstraße der „beliebte Mitbürger Jan Seildreher“ festgehalten, wie er seine Seile herstellt. Bei genauem Hinsehen erkennt der Betrachter die „Kleine Duisburger Reeperbahn“ und Personenskizzen entlang der alten Stadtmauer. Wer im alten Duisburg ein hochwertiges Seil brauchte, ging zu Jan und kaufte ein solches Qualitätsprodukt. Reißfest, und widerstandsfähig musste es sein - sonst drohten Unfälle mit schlimmen Folgen.

„Seiler sind Menschen, die durch langsames Rückwärtsgehen schnell vorwärts kommen wollten", lautet ein alter Spruch der Seilerzunft. Die Duisburger Seilerbahn war gut 70 Meter lang. Die Faserfäden wurden per Hand auf ein hölzernes Rad gelegt, über die Produktionsstrecke hinuntergezogen und dabei ineinander gedreht. Dabei schritt Jan Seildreher langsam rückwärts die Bahn entlang - und sponn Fasern zu Fäden, verdrehte die Fäden zu Litzen und verzwirbelte sie, bis das Seil die gewünschte Dicke hatte. Auf den Tag gerechnet legte er so locker bis zu zehn Kilometer rückwärtsgehend zurück. Es ist anzunehmen, dass Jan Seildreher weitere Aufträge von den Schiffern auf Rhein und Ruhr erhielt, um Schiffstaue (Reep) herzustellen oder zu reparieren. Für die Herstellung von Schiffstauwerk nutzte man meist Hanf, der ist beständiger gegenüber Wasser als andere Fasern. Aber auch Fischer und Landwirte kauften bei Jan ein - etwa für Netze zum Tierfang oder Zuggeschirre. Gelegentlich fragte vermutlich gar der Henker nach einem kräftigen Strick für einen seiner Delinquenten nach. Der Beruf des Seilers ist in Duisburg heute nahezu vergessen.