Wochenmärkte in Duisburg Einer schließt endgültig – Märkte in der Krise

Fast nirgendwo in NRW kann man wöchentlich so viele Märkte besuchen wie in Duisburg – etwa 50. Doch der Veranstalter Duisburg Kontor hat Schwierigkeiten, das Angebot zu erhalten. Welcher Markt nun aufgegeben wird.

14.10.2023, 17:30 Uhr

Die Wochenmärkte in Duisburg sind in der Krise. Hier in Buchholz sind aber keine Kürzungen geplant. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Frisches Obst und Gemüse aus der Region sind schon länger ein Trend. Dass es Kartoffeln und Tomaten, Äpfel, Möhren, Gurken oder Blumenkohl aus regionalem Anbau vor allem auch auf den Wochenmärkten gibt, ist keine Geheimnis. Schließlich hat Duisburg an rund 30 Standorten und 50 Wochenmarktveranstaltungen in dieser Hinsicht mehr zu bieten als viele andere Städte. Und dass Märkte nicht nur Einkaufsstätte, sondern auch Treffpunkte und Orte der Kommunikation sind, wussten auch die Duisburger zu schätzen.