Unfall in Duisburg-Wanheimerort : Auto stürzt bei glatter Straße in Bach - Fahrer stirbt

Autofahrer stirbt bei Unfall in Duisburg

Duisburg Bei einem Autounfall in Duisburg-Wanheimerort ist am Sonntag ein Mensch gestorben. Sein Wagen stürzte in den Dickelsbach. Die genaue Ursache ist noch unklar.

Nach ersten Erkenntnissen war das Auto dichtem Schneetreiben und glatten Straßen von der Straße abgekommen. Der Wagen stürzte in den Dickelsbach, der Fahrer starb.

Die Rettungskräfte hätten noch versucht, den Fahrer wiederzubeleben, jedoch ohne Erfolg, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Die Todesursache müsse noch ermittelt werden.

