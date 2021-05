8. Mai in Duisburg : Ein Stelenfeld als Statement auf dem König-Heinrich-Platz

„Das Stelenfeld“ als künstlerisch-politisches Statement gegen Krieg und für Frieden. Foto: Klaus Brüggenwerth

Duisburg Künstlerinnen und Künstler aus Duisburg erinnerten am Samstag an das Kriegsende 1945 und die Befreiung vom Nationalsozialismus in Europa.

Von Olaf Reifegerste

Was anlässlich des 75. Jahrestages vom Ende des Zweiten Weltkriegs im vergangenen Jahr wegen Corona gänzlich unmöglich war, nämlich die Befreiung Europas vom Nationalsozialismus zu feiern, war diesjährig bedingt realisierbar. Unter dem Motto „8. Mai 1945 – Erinnern für die Zukunft“ hatten die Gruppierungen „DU + Wir“ und „Duispunkt“ dazu aufgerufen, am 8. Mai, dem nunmehr 76. Jahrestag, mit einer Kultur-Manifestation auf dem König-Heinrich-Platz darauf aufmerksam zu machen. Zwar hätten die Veranstalter gerne weitere „essenzielle Programmbeiträge“, wie sie in einer E-Mail schrieben, Corona konform angeboten, darunter verschiedene Bühnenbeiträge und einen kleinen Marktplatz mit Informations- und Marktständen, doch die Ordnungsbehörden der Stadt Duisburg ließen das nicht zu. So blieb es bei einer „minimalen Gedenk- und Erinnerungsveranstaltung“, so das vom absagenden Bescheid der Stadt enttäuschte Veranstalterbündnis.

Im Mittelpunkt der zweieinhalbstündigen Veranstaltung am Samstag, die ein Zeichen zur Erinnerung an die Zeit des Faschismus zwischen 1933 und 1945 und für ein friedliches Zusammenleben heute ohne Hass, Hetze und Gewalt setzen wollte, stand das Projekt „Das Stelenfeld“, das durch den Duisburger Kulturbeirat gefördert wurde. Koordiniert wurde die gemeinsame Aktion der Duisburger Künstlerschafft insbesondere von Luise Hoyer und Klaus-Dieter Brüggenwerth. Rund 40 Künstler gestalteten rund 60 Holzstele zu dem gemeinsamen Statement „Das Stelenfeld“. Unterstützt wurde die Aktion in Sachen Logistik von der Firma Höhnerbach sowie in Sachen Auf- und Abbau von zehn Volunteers aus der „Platzhirsch“-Crew.

Neben Textbotschaften wie „Leben wie ein Baum, einzeln und frei und brüderlich wie ein Wald, das ist unsere Sehnsucht“, einem Gedicht des türkischen Dichters Nazim Hikmet, von Hektor Troyali, und anderen Gestaltungsformen wie beispielsweise der von Winfried Kloer angefertigten Stele mit der Büste des Widerstandskämpfers Harro Schulze Boysen, der 1942 hingerichtet wurde, war auch eine vom kürzlich verstorbenen Künstler Chinmayo entworfene Stele mit der Aufschrift „All we are sailing“ zu sehen.