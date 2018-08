Duisburg: Ein Hengst als Staatsgeschenk

Duisburg Ein ungewöhnliches Staatsgeschenk der ägyptischen Regierung landete vor 55 Jahren im Duisburger Zoo.

Staatsgeschenke sollen Ausdruck der Wertschätzung sein, aber sie vermitteln auch eine Menge über die Kultur, Tradition und Geschichte eines Landes. Arabervollblüter gelten in der arabischen Welt so viel wie ein Jet oder eine Jacht. Sie dokumentieren Macht, Status und Herrschergröße. Ganz nebenbei zeugte ein derartiges Staatsgeschenk auch von Großzügigkeit. Aber wohin mit dem Geschenk? Weil in der Asservatenkammer des Kanzleramtes in Bonn kein Platz für Kaisoon war, kam er in Anschluss an die Ägyptischen Wochen in NRW in den Duisburger Zoo. Ein absoluter Glücksfall für unsere Stadt.