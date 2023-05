Eigene Mutter getötet? 53-Jährige stirbt in Duisburg – Sohn in Untersuchungshaft

Nach dem gewaltsamen Tod einer 53-jährigen Frau in Duisburg ist ihr Sohn in Untersuchungshaft genommen worden. Das berichtete ein Sprecher der Polizei am Montag. Gegen den 29-Jährigen sei Haftbefehl wegen Mordverdachts erlassen worden. Die Frau war mit schweren Stichverletzungen auf die Straße geflüchtet und später im Krankenhaus gestorben. Der genaue Tatablauf blieb zunächst unklar.