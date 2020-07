Kostenpflichtiger Inhalt: Umbau in Duisburg-Buchholz : Edeka plant Filiale mit Sushi-Bar

So könnte die Filiale einmal aussehen, wenn sie fertig ist. Foto: Edeka

Buchholz Der in die Jahre gekommene Supermarkt an der Düsseldorfer Landstraße wird in den kommenden Monaten vergrößert und modernisiert. Die Lokalpolitik begrüßt das Vorhaben.