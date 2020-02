Mehrere hundert Fahrzeuge : E-Scooter-Verleih „Bird“ startet in Duisburg

Ein E-Scooter des Anbieters „Bird“. Foto: dpa/Nicolas Armer

Duisburg Mit „Bird“ kommt der erste Verleiher von E-Scootern nach Duisburg. Mehrere hundert Fahrzeuge werden am Dienstag in der City verteilt. Damit es auf den Straßen sicher bleibt, hat die Stadt einige Regeln aufgestellt.

Die E-Scooter kommen nun auch nach Duisburg: In der Stadt startet am Dienstag der Roller-Verleih „Bird“. Die Flotte des US-Unternehmens umfasst mehrere hundert Fahrzeuge und wird im Laufe des Tages in der Stadt verteilt. Das Servicegebiet erstreckt sich vom erweiterten Innenstadtbereich über Neudorf, Duissern bis Ruhrort.

Um mit einem E-Scooter von „Bird“ fahren zu können, muss man die entsprechende App auf das Smartphone laden. Die App zeigt alle E-Scooter an, die in der Nähe abgestellt sind. Zum Start der Fahrt muss ein QR-Code gescannt werden. Gezahlt wird die Fahrt per Krediktare oder PayPal. Danach kann der Roller an geeigneten Stellen wieder geparkt werden.

Nutzer sollten darauf achten, dass E-Scooter zu den Elektrokleinstfahrzeugen zählen und deshalb einer Reihe von gesetzlichen Regeln unterliegen. Das Fahren auf dem Gehweg, in der Fußgängerzone und in Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung ist, selbst wenn dies für den Radverkehr zugelassen ist, nicht erlaubt.

In einer Selbstverpflichtung hat „Bird“ mit der Stadt Duisburg Regeln vereinbart, die auf die Verkehrssicherheit, ein geordnetes Stadtbild sowie eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung abzielen: In Bereichen wie der Fußgängerzone der Innenstadt, dem Kantpark sowie dem Portsmouthplatz ist es technisch nicht möglich, den Leihvorgang zu beenden. So sollen zum Beispiel Fußgänger oder Rollstuhlfahrer durch die abgestellten Roller nicht behindert werden. Außerdem werden die Nutzer darauf hingewiesen, die E-Roller nicht in Grundstückszufahrten, im Bereich von Feuerwehrzufahrten sowie im Eingangsbereich von Gebäuden abzustellen.

(atrie)