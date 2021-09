E-Scooter-Verleih : „Lime“ startet mit 500 Rollern in Duisburg

Duisburg Ein neuer Anbieter von E-Scootern versucht sein Glück in Duisburg: Seit Mittwoch stehen 500 Roller von „Lime“ an verschiedenen Standorten in der Innenstadt. Neben „Spin“ und „Bird“ ist es nun der dritte Verleiher auf dem lokalen Markt.

Ein dritter Verleiher von E-Scootern ist am Mittwoch in Duisburg an den Start gegangen. Neben „Bird“ und „Spin“ können nun auch die Fahrzeuge von „Lime“ gemietet werden. Das US-Unternehmen startet in der Stadt mit einer Flotte von insgesamt 500 Rollern. Diese stehen an mehreren Standorten in der Innenstadt und können mit der hauseigenen App des Unternehmens aktiviert werden. „Wir stellen unser Angebot in enger Absprache mit der Stadt Duisburg zur Verfügung, um den Menschen eine nachhaltige Mobilitätsoption für die letzte Meile zu bieten, insbesondere als Ergänzung zum Öffentlichen Nahverkehr“, sagt Alexander Graf von Pfeil, General Manager von Lime.