Baustellen in Duisburg Wie neue Schilder Staus vor der Brücke und im Kreuz Kaiserberg verhindern sollen

Staus in Höhe der Lkw-Waagen vor der Rheinbrücke und im Kreuz Kaiserberg sind ein alltägliches Bild. Mit insgesamt zehn neuen, dynamischen Informationstafeln sollen Auto- und Lkw-Fahrer darauf hingewiesen werden, wie sie trotz der Baustellen am schnellsten ans Ziel kommen. Sie wurden am Mittwoch offiziell in Betrieb genommen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu.