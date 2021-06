Pilotprojekt in Duisburg : DVV setzt autonom fahrendes Sicherheits-Fahrzeug „Bobby“ ein

Das autonome Fahrzeug der Firma Neolix patrouilliert auf dem DVV-Gelände in Hochfeld. Foto: DVV/Daniel Tomczak

Duisburg Deutschlandpremiere in Duisburg: Ein unbemanntes, autonom fahrendes Fahrzeug dreht seit dem 1. Juni seine Testrunden auf dem Campusgelände Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (DVV). Wir erklären, was dahinter steckt.

Beim DVV-Konzern ist man stolz auf den Einstieg ins autonome Fahren, also dem selbstständigen Fahren ohne einen Menschen am Steuer – weder im Fahrzeug selbst noch von außerhalb. Was man sonst zum Beispiel schon von selbstfahrenden Rasenmähern kennt, erprobt der Konzern nun in größerem Stil. „Wir nähern uns hier mit einem Testprojekt einem großen Zukunftsthema. Das autonome Fahren hat gerade in Innenstädten große Entwicklungsperspektiven. Auf unserem Campus können wir in geschützter Umgebung und mit einem konkreten Anwendungsfall wichtige Erfahrungen sammeln“, sagt DVV-Geschäftsführer Marcus Vunic.

Das von der Belegschaft in einem Namenswettbewerb „Bobby“ getaufte Fahrzeug soll zukünftig die Sicherheitsabteilung des Duisburger Multidienstleistungskonzerns unterstützen und nachts auf dem Campusgelände autonom Streife fahren. „Patrol“ nennt der chinesische Hersteller Neolix die Fahrzeugvariante, die mit Warnleuchten, Lautsprechern und Sicherheitstechnik auf dem Dach ausgestattet ist.

Das drei Meter lange und 1,80 Meter hohe Kleinfahrzeug werde elektrisch angetrieben und sei nicht für die Personenbeförderung geeignet, so die DVV. Ausgerüstet mit mehr als 15 Sensoren, fünf Kameras und einem Touchscreen bewegt sich „Bobby“ autonom in Schrittgeschwindigkeit (6 km/h). Das Fahrzeug ist in der Lage, eigenständig zu navigieren, Hindernissen auszuweichen und zu bremsen. „Autonomes Fahren wird in Zukunft sicherlich von einem leistungsstarken 5G-Mobilfunknetz abhängig sein. Bis es flächendeckend verfügbar ist, bedienen wir uns einer 4G- sowie W-Lan-basierten Übertragungstechnik, die auf dem kompletten Campus verfügbar ist und die Verbindung des Fahrzeugs zur Steuerzentrale ermöglicht,“ sagt Stefan Soldat, IT-Experte bei der DVV. Aufgeschaltet wird die Datenübertragung auf die Notruf- und Service-Leitstelle (NSL) des Konzerns. Von dort aus lässt sich „Bobby“ auch fernsteuern, wenn das notwendig sein sollte.