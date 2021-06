Pilotprojekt beim DVV : „Bobby“ dreht seine Runden autonom

Duisburg Deutschlandpremiere in Duisburg: Ein unbemanntes, autonom fahrendes Fahrzeug dreht seit dem 1. Juni seine Testrunden auf dem Campusgelände Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (DVV).

(mtm) Beim DVV-Konzern ist man stolz auf den Einstieg ins autonome Fahren, also dem selbstständigen Fahren ohne einen Menschen am Steuer. Weder im Fahrzeug selbst noch von außerhalb. Was man sonst zum Beispiel schon von selbstfahrenden Rasenmähern kennt, erprobt der Konzern nun in größerem Stil.