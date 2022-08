Bus und Bahn in Duisburg : „Signifikanter Erfolg“: DVG verkauft knapp 190.000 Neun-Euro-Tickets

Für neun Euro einen ganzen Monat fahren – das geht ab Donnerstag nicht mehr. Foto: DVG

Duisburg Das Neun-Euro-Ticket läuft am Mittwoch aus, ab Donnerstag gelten wieder die normalen VRR-Preise in Duisburg. Eine direkte Nachfolgeregelung gibt es nicht. Dabei war das Ticket in Duisburg ein Verkaufsschlager.

An den letzten beiden Tagen des Monats werden wohl nicht mehr viele der subventionierten Billig-Tickets verkauft werden. Das ist Anlass für eine kleine Bilanz – und die kann sich in Duisburg sehen lassen: Das Neun-Euro-Ticket wurde in Duisburg bisher knapp 190.000 Mal verkauft. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) spricht daher auch von einem „signifikanten Erfolg“. Rekordhalter war dabei der Juni mit 65.636 verkauften Tickets. Im Juli ging die Begeisterung etwas zurück, dennoch verkaufte die DVG in diesem Monat 60.916 Exemplare.

Im August nahm die Begeisterung wieder zu: Zum Stichtag Montag, 29. August, lag die Zahl bei 63.396 Tickets. Damit hatte die DVG bisher in den drei Monaten 189.948 davon verkauft. „Es hatte sich also gezeigt, dass besondere Angebote von den Menschen auch entsprechend angenommen werden“, erklärte DVG-Sprecherin Kathrin Naß.

Eine direkte Anschlusslösung ist zunächst nicht vorgesehen. Das aber ist auch nicht die Entscheidung lokaler Verkehrsunternehmen, sondern bedarf entsprechender politischer Beschlüsse. Und dazu müssten sich im Zweifelsfall auch noch Bund und Länder verständigen.

Dabei würde man sich bei der DVG durchaus eine Anschlusslösung wünschen: „Nur eine deutlich steigende Fahrgastzahl im ÖPNV kann dabei helfen, Emissionen vor allem im urbanen Bereich schnell zu reduzieren und die Verkehrswende zügig voranzubringen“, so die DVG-Sprecherin.

Allerdings muss dabei bedacht werden, dass die Bus und Bahn immer ein Minusgeschäft bedeuten. Der ÖPNV kann nicht kostendeckend betrieben werden, und das gilt auch für die DVG: Im vergangenen Jahr betrug das Minus bei Bus und Bahn rund 60 Millionen Euro.

Derart stark vergünstigte Tickets könnten keine auskömmliche Refinanzierung des Verkehrsangebotes sicherstellen, heißt es daher auch von den Verkehrsbetrieben. „Bei jeder Form von Nachfolgeregelung, die ein vergünstigtes Ticket beinhaltet, muss also die Frage der Finanzierung des Gesamtsystems ÖPNV besonders bedacht werden“, so Kathrin Naß.

(mtm)