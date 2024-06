Rheinbahn hilft der Duisburger Verkehrsgesellschaft DVG mietet zwei weitere Bahnen für die U79

Hinzu kommt, dass die Duisburger oftmals Solowagen einsetzt, was zu einer deutlich kleineren Kapazität führt und in Stoßzeiten für übervolle Straßenbahnen sorgt. Entsprechend groß waren Ärger und Unverständnis in der Landeshauptstadt, nachdem die DVG zunächst nur zwei der vier angebotenen Fahrzeuge aus Düsseldorf anmietete.