Verkehrschaos in Duisburg „Die Busse sind völlig überfüllt und fast immer zu spät“

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) gilt als nicht besonders zuverlässig. Verspätungen und Ausfälle sind an der Tagesordnung. Überfüllte Bahnen und Busse gehören zum Alltag vieler Pendlerinnen und Pendler in Duisburg. Die alten Fahrzeuge versprühen oftmals den Charme des vergangenen Jahrtausends. Kurzum: Es hakt an vielen Stellen. Höchste Zeit, die Duisburgerinnen und Duisburger direkt zu fragen, was sie von der DVG halten – und, was sie sich wünschen.