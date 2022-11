ÖPNV in Duisburg Mit Naturstrom aus Wasserkraft in Bus und Bahn unterwegs

In den kommenden Jahren bis 2030 soll die DVG wie berichtet 100 neue Wasserstoffbusse beschaffen. Die Straßenbahnen, die das Rückgrat des ÖPNV in Duisburg bilden, seien bereits CO 2 -frei unterwegs, so die Stadtwerke: Sie fahren mit umweltfreundlichem Naturstrom aus Wasserkraft.