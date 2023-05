Im Duisburger Hafen Riesiges Tanklager für Wasserstoff und Chemikalien geplant

Der Duisburger Hafen hat jetzt seine Pläne für das riesige Terminal in Ruhrort konkretisiert. Hintergrund ist dabei die Energiewende und die Transformation der Industrie an Rhein und Ruhr. Bekanntlich werden dafür gewaltige Mengen an erneuerbaren Energien benötigt. Die dafür notwendige Infrastruktur befindet sich gerade erst im Aubau. Dem zurzeit in Bau befindlichen Duisburg Gateway Terminal soll dabei eine Schlüsselrolle zukommen. Der Hafen spiele beim Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur eine zentrale Rolle, so duisport.