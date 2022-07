Für die Verletzten und Hinterbliebenen : Zweiter Loveparade-Hilfsfonds über 4,3 Millionen Euro ausgezahlt

Düsseldorf/Duisburg Aus dem zweiten Hilfsfonds für die Verletzten und Hinterbliebenen der Loveparade-Katastrophe wurde laut NRW-Landesregierung bereits ein Großteil ausgezahlt. Bis zum 31. März 2022 seien mehr als 4,3 der 5 Millionen Euro an die Berechtigten geflossen. Das erklärte die NRW-Staatskanzlei am Samstag in Düsseldorf.

Auch in diesem Jahr sind wieder die traditionellen Gedenkveranstaltungen geplant: Am Samstagabend wollte der Verein „Bürger für Bürger“ mit der „Nacht der 1000 Lichter“ am Unglücksort an die Katastrophe erinnern. Am Sonntagnachmittag ist in der evangelischen Salvatorkirche in Duisburg ein Gedenkgottesdienst für die Angehörigen der Opfer geplant. Am Sonntagabend soll eine öffentliche Gedenkveranstaltung am Ort der Katastrophe am Karl-Lehr-Tunnel stattfinden.