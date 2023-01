Publikumsmagneten zu günstigen Preisen Rheinoper lockt wieder mit Zehn-Euro-Tickets

„Zahl, so viel Du willst!“ sei im November und Dezember 2022 auf „äußerst positive Resonanz“ gestoßen, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Oper am Rhein (DOR). Insgesamt seien rund 9000 Eintrittskarten im Rahmen der Aktion verkauft worden. Besonders erfreulich sei dabei der große Anteil eines neuen Publikums gewesen: Rund 40 Prozent der Käufer hätten die Aktion zum Anlass genommen, die Oper oder das Ballett am Rhein zum ersten Mal oder erstmals nach vielen Jahren wieder zu besuchen.