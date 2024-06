Events in Duisburg Drachenboot-Fun-Regatta mit 140 Teams im Innenhafen

2015 schaffte die Gemeinschaftsveranstaltung von Duisburg Kontor und Wanheimer Kanugilde sogar den Sprung ins Guinness Buch der Rekorde – als größte Regatta ihrer Art weltweit. Und groß soll sie auch in diesem Jahr wieder werden. Rund 140 Teams gehen am Wochenende an den Start. „Die Drachenboot Fun-Regatta ist in jedem Jahr ein Höhepunkt im Kalender unserer Stadt“, so die Duisburg Kontor-Geschäftsführer Uwe Kluge und Christoph Späh.