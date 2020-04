Coronavirus in Duisburg : Stadt sagt Drachenbootregatta im Innenhafen ab

Coronavirus in Duisburg

In diesem Jahr müssen die Drachenboote leider an Land bleiben. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Das war keine Überraschung mehr: Die beliebten Drachenbootrennen im Innenhafen fallen in diesem Jahr ins Wasser. Einen Ausweichtermin gibt es nicht.

Die Drachenboot-Fun-Regatta, die vom 19. bis zum 21. Juni im Innenhafen stattfinden sollte, wird abgesagt. Das teilte die Stadt am Freitagnachmittag mit. Grund sei der neue Erlass der NRW-Landesregierung, der aufgrund der Corona-Pandemie die Durchführung von Großveranstaltungen bis mindestens zum 21. August untersagt.

Die bereits geleisteten Teilnahmegebühren würden zurückerstattet. Teilnehmer sollten sich dafür per E-Mail an die Wanheimer Kanugilde unter info@kanugilde.de wenden. Für etwaige Rückfragen steht Dagmar Bungardt vom Citymanagement per Mail unter d.bungardt@stadt-duisburg.de zur Verfügung.