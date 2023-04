Philharmonisches Konzert mit Dorothee Oberlinger „Botschafterin der Blockflöte“ als Dirigentin und Moderatorin

Es reichte von der instrumentalen Einleitung aus dem Osteroratorium BWV 249 von Johann Sebastian Bach (nach der Reihenfolge) beziehungsweise dem „Engels Nachtegaeltje“ aus der vor 1644 erschienenen Sammlung „Der Fluyten Lust-hof“ für Blockflöte solo von Jacob van Eyck (nach den Lebensdaten der Komponisten) bis zu der berühmten, hier rein instrumental ausgeführten Eingangsarie „Eternal source of light divine“ aus der „Ode for the Birthday of Queen Anne“ HWV 74 von Georg Friedrich Händel.