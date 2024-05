Holocaust Die große Zwangsabgabe im Städtischen Leihamt

Nur wenige Monate nach dem Novemberpogrom 1938 und den offenen Gewalttaten folgten in der NS-Zeit Gesetze und Verordnungen, die eine weitere Demütigung und Entrechtung der jüdischen Mitbürger vorsahen. Dazu gehörte die Zwangsabgabe von Gold-, Schmuck- und Silbersachen im Städtischen Leihamt. „Alle deutschen und staatenlosen Juden müssen die in ihrem Eigentum befindlichen Edelmetalle und Schmuckstücke an staatliche Ankaufstellen abliefern“, so die amtliche Verkündigung im Reichsgesetzblatt.