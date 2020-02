Digitalisierung in Duisburg : Smart City fängt schon in der Schule an

Meinung Duisburg Die Digitalisierung an den Duisburger Schulen voranzutreiben, ist alternativlos. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe.

Wie sieht es denn an vielen Duisburger Schulen aus? Tatsächlich gibt es häufig noch Toilettenanlagen, die aus den 70er Jahren zu sein scheinen. Und wenn dann die Umsetzung einer digitalen Offensive damit startet, dass erst einmal genügend Steckdosen in den Fachräumen an den Schulen installiert werden, dann ist klar, wie weit wir noch entfernt sind von einer wirklich digitalen Zukunft in unseren Schulen. Deshalb gilt es, den Digitalpakt so schnell wie möglich umzusetzen. Duisburg möchte schließlich eine „Smart City“ werden. Das fängt schon in der Schule an.