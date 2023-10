Digitaler Rundgang Duisburger Friedhof kann jetzt virtuell erkundet werden

Duisburg · Ob vor Ort oder von unterwegs – der Abteifriedhof bietet nun digitale Führungen zur Erinnerung an Erfinder, NS-Opfer, aber auch an die Sozialgeschichte von Duisburg an. Dafür wurde ein neuer Pfad gestaltet. So können Besucher teilnehmen und auf Suche gehen.

25.10.2023, 16:59 Uhr

