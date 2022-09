Auftritt im September : Dieter Nuhr kommt in die Mercatorhalle nach Duisburg

Duisburg Der Comedian und Kabarettist Dieter Nuhr spielt am 24. September in der Mercatorhalle. Sein Programm „kein Scherz! Update“ verspricht so einiges. Karten sind noch erhältlich.

Dieter Nuhr ist mit seinem Programm „kein Scherz! Update“ am 24. September in der Mercatorhalle zu Gast. Los geht es am Abend um 20 Uhr. In der Ankündigung des Veranstalters heißt es: „Nuhr ist streitbar, immer gut informiert und verfügt – was heutzutage gern für Ärger sorgt – über einer sehr individuellen Blick auf die Welt. Nuhr ist weitgereist, kennt alle Kontinente, hat mit Geheimdienstlern in Nordkorea ebenso gesprochen wie mit Islamisten im Jemen und Makaken in Kambodscha. Sein weltoffener Blick ist den Vertretern ideologischer Linientreue ein Dorn im Pelz.“