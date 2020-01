Duisburg: Ein Schritt zur nachhaltigen Mobilität : Dieselbusse der DVG sollen sauberer werden

Duisburg Mit Fördergeld des Landes Nordrhein-Westfalen bekommen zehn Busse neue Abgasnachbehandlungssysteme. Die DVG erhält für die Nachrüstung von zehn Bussen rund 29.250 Euro. Nordrhein-Westfalen ergänzt damit die Förderung des Bundes für diese Maßnahme in Höhe von 155.960 Euro.

Drei Förderbescheide über insgesamt rund 442.000 Euro hat Verkehrsminister Hendrik Wüst jetzt an die Rheinbahn und die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) für die Nachrüstung von Dieselbussen mit Abgasnachbehandlungssystemen übergeben. Klaus-Peter Wandelenus, Technischer Vorstand der DVG, sagte: „Ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu nachhaltiger Mobilität in Duisburg. Wir freuen uns, unterstützt durch Fördermittel des Landes, zehn Busse mit moderner SCRT-Technologie zur Reduzierung von Stickoxid-Emissionen ausstatten zu können. So können wir sukzessive die gesamte Busflotte der Duisburger Verkehrsgesellschaft umwelt- und klimafreundlicher aufstellen.“