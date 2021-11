Eröffnung am Donnerstag : Duisburger Weihnachtsmarkt startet mit 2G – Bußgeld von 250 Euro droht

Die letzten Arbeiten beim Aufbau des Weihnachtsmarktes, bevor es am Donnerstag los geht. Foto: dpa/Fabian Strauch

Duisburg Glühwein gibt’s in Duisburg nur für Geimpfte und Genesene: Mit einer Allgemeinverfügung hat die Stadt jetzt die 2G-Regelung für den Weihnachtsmarkt präzisiert. Er wird am Donnerstag in der City eröffnet. Was Besucher beachten müssen.