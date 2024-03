Trockene Bahnsteige, bessere Anzeigen Fortschritte beim Umbau des Duisburger Hauptbahnhofs

Reisende könnten es deutlich sehen: Auf mehreren Ebenen gehen die Arbeiten am Duisburger Hauptbahnhof voran, so die Bahn. An Bahnsteig 5 arbeiten die Baufachleute an der Fertigstellung des Bahnsteigs. Ab Ende März könnten Reisende dann wieder von Gleis 10 in die Züge steigen, verspricht die DB. Weiter oben soll nun auch das wellenförmige Dach zwischen den Bahnsteigen 5 und 6 geschlossen werden. Das ist Voraussetzung dafür, dass Wartende auf den Bahnsteigen auch bei stärkerem Regen nicht mehr nass werden. „Die Projektplaner blicken aber schon auf die nächsten Arbeiten zwischen den Bahnsteigen und an den Bahnsteigen 3 und 4“, verspricht das Unternehmen.