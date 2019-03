Diebe in Duisburg: Speditionsmitarbeiter brachen im Hafen Container aus China auf

Container am Hafen in Duisburg (Archivbild). Foto: DPA

Ermittlern ist ein Schlag gegen Diebe gelungen, die im Duisburger Hafen Züge aus China aufgebrochen hatten. Bei den Ermittlungen wurden unter anderem GPS-Daten ausgewertet.

Die elf mutmaßlichen Täter wurden bereits im November gestellt, danach dauerten die Ermittlungen aber noch an, wie die Polizei am Samstag in Duisburg mitteilte. Die Sachlage war schwierig: Es ging um Züge, die über die sogenannte Neue Seidenstraße aus China gut 11.000 Kilometer bis nach Duisburg fahren. Teilweise war nicht klar, wo genau die Züge aufgebrochen wurden - auch in China, Kasachstan und Polen hatte es entsprechende Delikte gegeben. Mit GPS-Daten und anderer Technik konnten dann aber die Taten in Duisburg nachgewiesen werden.