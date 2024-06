Entdeckt in Duisburg Die vergessene Jazz-Legende Jutta Hipp

„ein „domicile“ / auch an der ruhr/ bohème / künstlerkellerjazz / ein treffpunkt für alle jazzfreunde/ duisburg münzstraße 30“, so lautete ein selbstbewusster Werbetext für den Duisburger Jazzkeller in Anlehnung an den berühmten Jazzclub „domicile du jazz“ in Frankfurt am Main.