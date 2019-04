Von Mozart bis George Benjamin : So wird das Klavierfestival Ruhr in Duisburg

Alice Sara Ott ist an Multipler Sklerose erkrankt, will aber trotzdem in Duisburg auftreten. Foto: Astrid Ackermann

Duisburg Vom 7. Mai bis zum 19. Juli beflügeln die Pianisten der Welt wieder die Region beim Klavier-Festival Ruhr. Duisburg ist mit fünf der insgesamt 60 Veranstaltungen vertreten.

Der Duisburger Höhepunkt des Klavier-Festivals Ruhr 2019 ist das Gastkonzert des WDR-Sinfonieorchesters Köln am Freitag, 12. Juli, um 20 Uhr, in der Philharmonie Mercatorhalle. Solist in Wolfgang Amadeus Mozarts groß angelegtem Konzert für Klavier und Orchester Nr. 24 c-Moll KV 491 ist der junge polnische Star-Pianist Rafal Blechacz. Altmeister Christoph Eschenbach dirigiert außerdem die monumentale Sinfonie Nr. 3 d-Moll von Anton Bruckner.

Drei weitere Veranstaltungen steigen in der Gebläsehalle im Landschaftspark Nord. Es beginnt am Donnerstag, 16. Mai, um 20 Uhr, mit dem Recital von Alice Sara Ott. Die 1988 in München geborene deutsch-japanische Pianistin bleibt Duisburg treu, obwohl sie die Diagnose Multiple Sklerose erhalten hat. Sie geht damit offen um, und die Ärzte haben ihr geraten, erst einmal weiter aufzutreten. Otts Programm ist diesmal traumverlorener und überhaupt nächtlicher als bislang, es reicht von der „Suite bergamasque“ und der „Rêverie“ von Claude Debussy über die Nocturnes op. 9 und op. 48 Nr. 1 sowie die Ballade Nr. 1 g-Moll op. 23 von Frédéric Chopin, die erste und dritte „Gnossienne“ sowie die erste „Gymnopédie“ von Erik Satie bis zu dem wiederum halsbrecherischen Zyklus „Gaspard de la nuit“ von Ravel.

Info Karten zum Teil nur noch über Warteliste Kontakt Karten gibt es derzeit nur noch für die Duisburger Konzerte am 28. Juni (Soulès) und 12. Juli (Blechacz). Man findet sie und eine Warteliste für die anderen Konzerte im Internet unter www.klavierfestival.de.

Die Education-Aufführungen in der Gebläsehalle gehören zu den alljährlichen Höhepunkten des Klavier-Festivals Ruhr: Kinder und Jugendliche aus allen Schulen des Duisburger Brennpunkt-Stadtteils Marxloh zeigen eigene Musikstücke und Choreographien nach Meisterwerken der Klaviermusik (die RP berichtet hierüber gleichfalls regelmäßig). Bei der Präsentation des integrativen Education-Projekts „Charaktere“ am Mittwoch, 12. Juni, um 18 Uhr, zeigen über 600 Schülerinnen und Schüler, wie sie sich mit kurzen Charakterstücken von Ludwig van Beethoven, Béla Bartók, György Ligeti und George Benjamin beschäftigt haben, die hier von beiden jungen Pianisten Fabian Müller und Lorenzo Soulès gespielt werden. Bei der Präsentation des inklusiven Education-Projekts „ZusammenSpiel“ am Montag, 1. Juli, gleichfalls um 18 Uhr, kommt dazu die Buchholzer Waldschule, das ist eine Förderschule mit dem Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“. Müller und Soulès spielen hier unter anderem die „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin in der Fassung für zwei Klaviere.