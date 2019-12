Kolumne „Rheinkultur“ : (Nieder)rheinische Klüngelei

Meinung Duisburg Die geplante Besetzung des IMD-Chefpostens mit Dezernent Thomas Krützberg stößt nicht überall auf Gegenliebe. Die Grünen wittern Klüngelei. Nachvollziehbar, aber schade: Schließlich wäre Krützberg der ideale Kandidat.

Folgt man der Argumentation der Duisburger Grünen, ist der am vergangenen Freitag bekannt gewordene Wechsel von Schul-, Kultur- und Sozialdezernent Thomas Krützberg an die Spitze des Duisburger Immobilienmanagements ein Beispiel für (nieder)rheinische Klüngelei unter SPD-Genossen. Und wissen Sie was: So ganz abwegig ist das überhaupt nicht, was die Grünen da monieren. Sieht man sich die aktuellen Umfragen an, müssen auch die Genossen in Duisburg damit rechnen, dass die Grünen nach der Kommunalwahl 2020 ein Wörtchen mitzureden haben, wenn es um die Besetzung von vakanten Posten im Verwaltungsvorstand geht. Da kommt es natürlich schon gelegen, dass mit Thomas Krützberg ein altgedienter Genosse einen Dezernatsposten bekleidet, den er im Jahr 2021 – also nach der Kommunalwahl – hätte räumen müssen. So kann die SPD bei einer zeitnahen Wiederbesetzung, für die sie bis zur Kommunalwahl das Vorschlagsrecht inne hat, für weitere acht Jahre (so lange ist die übliche Amtszeit eines Dezernenten) Fakten schaffen.